Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї через треті країни до України

Так, декларацію про заборону на реекспорт можна буде оголосити анульованою, якщо ідеться про ситуацію, де Генеральна асамблея Організації Обʼєднаних Націй більшістю у дві третини голосів визначила порушення міжнародного права, зокрема у випадку війни в Україні. Комісія заявляє, що ця зміна має бути оголошена терміновою та діяти до 31 грудня 2025 року.

Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії ухвалила рішення, яке передбачає дозвіл на реекспорт швейцарської зброї із третіх країн до України. Тепер угода має пройти Національну раду та Раду кантонів.

Більшість членів комісії вважають, що Швейцарія має зробити свій внесок у європейську безпеку і, відповідно, більше підтримувати Україну. Парламент пише: «Запитані зміни відповідають закону про нейтралітет, оскільки вони не дозволяють прямий експорт військової техніки до зон конфлікту, а зачіпають лише декларації про нереекспорт країн, які купують швейцарські бойові матеріали».

Меншість вважає реекспорт швейцарських військових матеріалів в Україну проблематичним з огляду на нейтралітет і принцип рівного поводження, передбаченого законом про нейтралітет.