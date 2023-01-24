NYT: Пентагон збільшить виробництво 155-міліметрових снарядів через війну росії в Україні

У США планують збільшити обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів до 90 тисяч на місяць протягом двох років. Такі снаряди зараз потрібні насамперед Україні.

Про це пише The New York Times із посиланням на високопосадовця з постачання Міністерства оборони США.

Це зроблять, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, і створити запаси для майбутніх конфліктів.

Пентагон збільшить виробництво снарядів на 500% — такого не було з часів Корейської війни. Це стане частиною найагресивнішої модернізації оборонної промислової бази США майже за 40 років. Для цього розширять існуючі заводи та залучать нових виробників.

Міністерство оборони США витрачатиме приблизно мільярд доларів на рік протягом наступних 15 років на підвищення рівня автоматизації та безпеки працівників, щоб пришвидшити виготовлення боєприпасів. До початку повномасштабної війни росії в Україні для американської армії виробляли 14 400 некерованих снарядів на місяць.

Журналісти NYT зазначають, що рішення Пентагону розширити виробництво артилерійських снарядів є найчіткішим свідченням того, що Сполучені Штати планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна.