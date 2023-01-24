Стрілки годинника Судного дня перевели на 10 секунд уперед до ядерного апокаліпсиса

Годинник Судного дня перевели на 10 секунд уперед: стрілка зупинилася за 90 секунд до ядерної півночі — через вторгнення росії в Україну та підвищений ризик ядерної ескалації. До зміни часу також призвели кліматичні загрози, технологічний розвиток і біологічні загрози (коронавірус).

Про це 24 січня повідомила Bulletin of the Atomic Scientists — організація, яка займається питаннями науки та глобальної безпеки.

Час на годиннику Судного дня встановлює Рада з науки та безпеки вчених-атомників із Bulletin of the Atomic Scientists за підтримки ради спонсорів, до якої входять 10 лауреатів Нобелівської премії. Із 2020 року годинник Судного дня встановлювали на 100 секунд до півночі.

Зараз його перевели на 10 секунд уперед через те, що «війна росії проти України порушила серйозні питання про те, як взаємодіють держави, розмиваючи норми міжнародної поведінки, що лежать в основі успішного реагування на різні глобальні ризики».

«І що найгірше, погано завуальовані загрози росії застосувати ядерну зброю нагадують світові про те, що ескалація конфлікту — за випадковістю, наміром чи прорахунком — є жахливим ризиком. Імовірність того, що конфлікт може вийти з-під чийогось контролю, залишається високою», — додали в організації.