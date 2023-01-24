Фінляндія взяла паузу у переговорах про вступ до НАТО. Процес затримується через Туреччину

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що у переговорах Фінляндії й Швеції з Туреччиною щодо їхнього вступу до НАТО необхідний тайм-аут на кілька тижнів.
В інтервʼю Reuters він сказав, що шведські протести гальмують вступ Фінляндії до НАТО.
«Процес затримується, зважаючи на все, до виборів у Туреччині, тобто до середини травня. Як після цього розвиватимуться події, сказати складно. Вчора я розмовляв з міністром закордонних справ Туреччини, і склалося враження, що релігійні протести викликали у турецької сторони шок та гнів. Це вплине на їхнє рішення», — сказав очільник МЗС Фінляндії.
У свою чергу міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив у вівторок ЗМІ, що перебуває в контакті з Фінляндією, щоб зʼясувати, заяву колеги.
Пізніше Гаавісто додав, що обидві країни досягають прогресу у домовленостях і він вітає саме спільну заявку до НАТО.
- Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. На сьогодні серед усіх членів альянсу лише Угорщина та Туреччина не погодили їхні заявки. Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв «незабаром» позитивне рішення парламенту щодо цього. Водночас Туреччина блокує вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм і Гельсінкі не виконали взяті на себе зобовʼязання щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.