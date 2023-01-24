Фінляндія взяла паузу у переговорах про вступ до НАТО. Процес затримується через Туреччину

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що у переговорах Фінляндії й Швеції з Туреччиною щодо їхнього вступу до НАТО необхідний тайм-аут на кілька тижнів.

В інтервʼю Reuters він сказав, що шведські протести гальмують вступ Фінляндії до НАТО.

«Процес затримується, зважаючи на все, до виборів у Туреччині, тобто до середини травня. Як після цього розвиватимуться події, сказати складно. Вчора я розмовляв з міністром закордонних справ Туреччини, і склалося враження, що релігійні протести викликали у турецької сторони шок та гнів. Це вплине на їхнє рішення», — сказав очільник МЗС Фінляндії.

У свою чергу міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив у вівторок ЗМІ, що перебуває в контакті з Фінляндією, щоб зʼясувати, заяву колеги.

Пізніше Гаавісто додав, що обидві країни досягають прогресу у домовленостях і він вітає саме спільну заявку до НАТО.