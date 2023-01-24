ВАКС заарештував підозрюваного в даванні хабаря ексзаступнику міністра Лозинському

Вищий антикорупційний суд заарештував підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють в організації передачі $400 тисяч неправомірної вигоди колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Також він може внести заставу 100 000 472 гривень.

Про це повідомила пресслужба суду.

Його взяли під варту в залі суду. Строк тримання під вартою — до 24 березня 2023 року включно.

Днями Кабінет міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Це сталося після корупційного скандалу. За даними НАБУ та САП, Лозинський входив до організованого злочинного угруповання. Журналісти зазначали, що чиновник мав отримати відкат $400 тисяч на закупівлі генераторів. Загальна сума тендеру становила 1,8 мільярда гривень.

Клопотання стосовно Лозинського ще слухають в антикорупційному суді. НАБУ і САП просять його взяти під варту.