Кабмін погодив звільнення пʼяти очільників ОДА та відправив у відставку чотирьох заступників міністрів

Кабінет міністрів на засіданні погодив звільнення пʼяти голів обласних державних адміністрацій. Хто їх замінить — наразі невідомо.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Уряд погодив звільнення:

Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА;

Олександра Старуха з посади голови Запорізької ОДА;

Олексія Кулеби з посади голови Київської ОДА;

Дмитра Живицького з посади голови Сумської ОДА;

Ярослава Янушевича з посади голови Херсонської ОДА.

Варто зазначити, що майже всі ці області є прифронтовими та щодня обстрілюються російськими військами. Частина Запорізької та Херсонської областей перебувають в окупації.

Що стосується звільнення Кулеби, то джерела «Бабеля» раніше зазначали, що його планують призначити на місце звільненого першого заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Натомість самого Тимошенка можуть відправити головою якоїсь ОДА.

Остаточно затвердити звільнення повинен президент Володимир Зеленський своїм указом.

Крім цього, уряд звільнив двох заступників міністра розвитку громад та територій України — Івана Лукерю та Вʼячеслава Негоду, заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, і заступника міністра соцполітики Віталія Музиченка.