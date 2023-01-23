САП оскаржуватиме рішення суду у справі Коболєва. Його залишили на свободі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду, який відмовився брати під варту ексголову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим і незаконним.
«Незастосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству», — вважають у прокуратурі.
Національне антикорупційне бюро підозрює Коболєва в незаконному отриманні премії на понад 260 мільйонів гривень.
- Слідство встановило, що Коболєв у травні 2018 року, всупереч закону, видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 мільйон гривень за екстраординарні досягнення. Ідеться про позитивне рішення Стокгольмського арбітражу в газовій справі України проти росії.