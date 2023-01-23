Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів про «роздуми щодо поділу України». Польський премʼєр Моравецький відповів

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на слова колишнього голови польського МЗС Радослава Сікорського про «поділ України».

Ексміністр Сікорський в ефірі радіо ZET, відповідаючи на запитання, чи вірить він у те, що польський уряд на початку війни міг задуматися про «поділ України», відповів: «Я думаю, що в нього була хвилина вагань у перші 10 днів війни, коли ми всі не знали, як воно буде, що, можливо, Україна впаде».

«Якби не героїзм Зеленського та допомога Заходу, усе могло бути інакше», — додав він.

Чинний премʼєр Польщі заявив, що заява Радослава Сікорського нічим не відрізняється від російської пропаганди.

«Ексміністр закордонних справ має зважити свої слова. Я очікую, що ці ганебні заяви будуть відкликані. Я закликаю опозицію відмежуватися від заяви Радослава Сікорського», — наголосив Матеуш Моравецький.