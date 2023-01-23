У Норвегії затримали екскомандира «ПВК Вагнера», який втік з росії та просив притулку

У Норвегії затримали колишнього командира одного з підрозділів «ПВК Вагнера» Андрія Медведєва, який втік з росії та попросив політичного притулку в Норвегії.

Про це повідомляє Nrk.no.

За даними норвезьких журналістів, Медведєва затримали відповідно до закону про імміграцію.

Виконувач обовʼязків начальника юридичного відділу імміграційної служби поліції Йон Андреас Йохансен додав, що зараз розглядають питання про обрання запобіжного заходу для росіян.

В одному з інтервʼю Медведєв сказав, що побоюється депортації до росії, оскільки боїться, що в рф його вбʼють.