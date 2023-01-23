Космічний телескоп Hubble сфотографував яскраві змінні зірки в Туманності Оріону

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував змінну зірку V 372 Orionis та її невеликого компаньйона, які розташовані в Туманності Оріону.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Обидві зірки розташовані в Туманності Оріону — колосальній області зореутворення, що розташована приблизно за 1 450 світлових років від Землі.

Змінні Оріону часто асоціюють із дифузними туманностями, тобто вони випромінють світло.

Ці молоді зірки відчувають певні проблеми росту, які астрономи бачать як нерегулярні коливання світла.