У «ПВК Вагнер» із 50 тисяч завербованих вʼязнів залишилось лише 10 тисяч. Інших ліквідувала війна

Приватна військова компанія Євгена Пригожина «Група Вагнера» втратила на війні в Україні майже 40 тисяч раніше завербованих вʼязнів.

Про це заявила голова благодійного фонду «Русь сидящая» Ольга Романова в інтервʼю каналу My Russian Rights.

За даними правозахисниці, на кінець грудня до «ПВК Вагнера» були завербовані приблизно 43 тисячі російських увʼязнених, згодом ця кількість збільшилась до 50 тисяч.

«Із них сьогодні на фронті воюють десять тисяч, тому що всі інші вбиті, «трьохсоті», зникли безвісти, дезертирували або здалися в полон», — заявила вона.

За словами Романової, масове дезертирство увʼязнених з «Вагнера» почалося восени. При цьому багато хто тікав із фронту в росіюзі зброєю.

Романова висловила припущення, що сам Євген Пригожин не веде підрахунків щодо зниклих і дезертирів серед найманців — усіх просто записують до числа загиблих. На це вказують і випадки, коли рідним загиблих у росії приходять порожні труни.