Українська армія на сході збила два російські штурмовики Су-25 і один гелікоптер

Українські війська на сході збили два російські штурмовики Су-25 і гелікоптер Ка-52.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

Крім цього, українська армія збила дві керовані авіаційні ракети Х-59 і безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан».

Російські штурмовики Су-25 виготовлялися ще за часів СРСР. Вони також є і в українській армії. Вартість такого літака — приблизно $11 мільйонів.

Натомість Ка-52 — один із найсучасніших бойових гелікоптерів російської армії. Його вартість сягає $16 мільйонів.