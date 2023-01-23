Глави СБУ та розвідки провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Дениса Кірєєва

Глава Служби безпеки України Василь Малюк і начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов провели спільну робочу нараду на тлі розслідування WSJ про конфлікт між відомствами. Вони обговорили майбутні спільні спецоперації СБУ та ГУР, які мають наблизити перемогу України.

Обидва очільники наголошують, що між спецслужбами немає жодних розбіжностей.

СБУ у своєму повідомленні вказала, що спецслужби працюють у тісній взаємодії 24/7: «Разом захищаємо країну, знищуємо ворога, спільно розробляємо нові спецоперації та успішно втілюємо їх у життя».

«Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі — на окупантів чекають нові чергові сюрпризи», — заявив Малюк.

У ГУР заявили, що чутки про нібито непорозуміння між керівниками розвідки та СБУ — це «ворожі наративи, які спростовуються щоденною спільною роботою зі знешкодження ворога».