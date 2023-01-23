Україна арештувала два літаки Ан-148, які належать російській компанії

Україна арештували два літаки Ан-148, що належить російській компанії, щодо якої раніше запровадили санкції. Вартість літаків — €10 мільйонів.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив 23 січня.

У 2021 році підсанкційна компанія використала кіпрську офшорну компанію для обходу санкцій, уклала договір оренди цих літаків з українською компанією, яка використовувала їх у своїй господарській діяльності. Після 24 лютого 2022 року договори оренди розірвали, а літаки мали вивезти з території України та доставити до росії.