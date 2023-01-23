«Тотальна русофобія»: росія висилає естонського посла

Міністерство закордонних справ росії висилає естонського посла. Також воно відкликає свого посла з Естонії.
Про це пише пресслужба МЗС рф.
«Керівництво Естонії останніми роками цілеспрямовано руйнує весь комплекс відносин із росією. Тотальна русофобія, культивування ворожості щодо нашої країни піднесені Таллінном до рангу державної політики», — зазначили там.
Два тижні тому Естонія наказала кардинально скоротити представництво в російському посольстві. Через це воно припинило приймати заяви на вихід із громадянства та скоротило консульські послуги росіянам.
Тому росія 23 січня викликала посла Естонії Маргуса Лайдре й наказала йому покинути рф до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.
Згодом Латвія вирішила, що солідарно з Естонією теж знизить рівень дипломатичного представництва з росією.
- Естонія першою з європейських країн почала підготовку до конфіскації заарештованих російських активів. Уряд країни планує в січні представити юридичний план вилучення активів, заявив представник Міністерства закордонних справ Міхкеля Тамма.