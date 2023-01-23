Премʼєр Польщі: Ми попросимо в Німеччини дозвіл на передачу Leopard, але навіть у разі відмови все одно віддамо Україні танки

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна відправить формальний запит Німеччині на дозвіл про передачу Україні танків Leopard. Але навіть у разі відмови все одно їх віддасть.

Про це пише TVN24.

За його словами, формальний запит, який відправлять до Німеччини, — це другорядне питання. Однак нещодавня заява очільниці МЗС Німеччині додає «іскру надії».

«У них є понад 350 активних Leopard і близько 200 на зберіганні. Вони дійсно можуть допомогти Україні, яка сьогодні бореться. Ця боротьба також означає боротьбу за безпеку, за мир у Європі», — додав він.

На запитання, чи Польща вже звернулася до Німеччини по дозвіл на відправку, Моравецький відповів, що його країна відправить цей запит.

«Навіть якщо ми в підсумку не отримаємо цієї згоди, в рамках невеликої коаліції — навіть якщо в ній не буде німців — ми все одно передамо танки разом з іншими в Україну. Умовою для нас є створення хоча б такої маленької коаліції держав на даний момент», — сказав він.