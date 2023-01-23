Естонія віддасть Україні всі свої 155-мм гаубиці

Естонія передає Україні всі свої 155-мм гаубиці. Вони увійдуть до останнього анонсованого пакета військової допомоги.

Про це пише посольство Естонії в Україні.

«Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні, і хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні», — зазначив посол Каймо Кууск.

До пакета допомоги увійдуть десятки гаубиць FH70 155-мм калібру та Д-30 122-мм калібру, а також тисячі артилерійських снарядів і сотні протитанкових гранатометів Carl Gustav.