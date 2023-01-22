Очільниця МЗС: Німеччина «не заперечуватиме», якщо Польща вирішить передати Україні танки Leopard

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що її країна не заперечуватиме, якщо Польща вирішить віддати свої танки Leopard Україні.
Про це вона розповіла в інтервʼю французькому телеканалу LCI.
Журналіст запитав Бербок про те, як вона ставиться до того, що Польща може передати танки без згоди Німеччини. Бербок відповіла, що цього питання ще не порушували. Якщо ж про це зайде мова, то Німеччина «не стоятиме на шляху».
При цьому журналіст уточнив: «Якщо поляки надішлють танки, ви не заперечуватимете?». На що глава МЗС Німеччини відповіла: «Ви мене правильно почули».
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що в питанні надання танків Leopard Україні Німеччина проходить через «свій власний процес». За його словами, Сполучені Штати не тиснуть на німців.
- За даними Business Insider, ексміністр оборони Німеччини Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.