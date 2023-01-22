Очільниця МЗС: Німеччина «не заперечуватиме», якщо Польща вирішить передати Україні танки Leopard

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що її країна не заперечуватиме, якщо Польща вирішить віддати свої танки Leopard Україні.

Про це вона розповіла в інтервʼю французькому телеканалу LCI.

Журналіст запитав Бербок про те, як вона ставиться до того, що Польща може передати танки без згоди Німеччини. Бербок відповіла, що цього питання ще не порушували. Якщо ж про це зайде мова, то Німеччина «не стоятиме на шляху».

При цьому журналіст уточнив: «Якщо поляки надішлють танки, ви не заперечуватимете?». На що глава МЗС Німеччини відповіла: «Ви мене правильно почули».