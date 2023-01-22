Президент Франції Макрон назвав три умови, за яких його країна буде готова надати Україні танки Leclerc

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна розглядає можливість передати Україні свої танки Leclerc. Але за трьох умов.

Про це пише BFM TV.

«Що стосується Leclerc, я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключається, і це дійсно оцінюється колективно», — заявив Макрон.

Він зазначив, що аби передати ці танки Україні, мають бути виконані три умови: це не має призвести до ескалації, це має надати реальну та ефективну підтримку українській армії та це не має послабити обороноздатність Франції.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц, який теж був на пресконференції, на запитання про Leopard зазначив, що вони продовжуватимуть шукати рішення спільно із союзниками.