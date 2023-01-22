Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, коли приїде в Україну

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує найближчим часом відвідати Україну.

Про це він заявив в інтервʼю Bild am Sonntag, пише Reuters.

«Безперечно те, що я невдовзі поїду в Україну. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів», — сказав Пісторіус.

Відповідаючи на запитання про танки Leopard для України, він зазначив: «Ми ведемо дуже тісний діалог з нашими міжнародними партнерами, насамперед із США, щодо цього питання».