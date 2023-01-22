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Генштаб: За добу ЗСУ знищили 600 окупантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 22 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 120 760 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 3 145 танків;
  • 6 268 бойових броньованих машин;
  • 2 144 артилерійські системи;
  • 445 реактивних систем залпового вогню;
  • 220 засобів протиповітряної оборони;
  • 287 літаків;
  • 277 гелікоптерів;
  • 4 932 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 17 кораблів/катерів;
  • 1 892 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 193 одиниці спеціальної техніки;
  • 749 крилатих ракет.