Генштаб: За добу ЗСУ знищили 600 окупантів

Станом на 22 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 120 760 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 145 танків;
- 6 268 бойових броньованих машин;
- 2 144 артилерійські системи;
- 445 реактивних систем залпового вогню;
- 220 засобів протиповітряної оборони;
- 287 літаків;
- 277 гелікоптерів;
- 4 932 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 17 кораблів/катерів;
- 1 892 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 193 одиниці спеціальної техніки;
- 749 крилатих ракет.