Уряд змінив порядок перевірки водіїв на спʼяніння, коли зупинила поліція

Кабінет міністрів змінив порядок направлення водіїв на огляд, щоб виявити алкогольне, наркотичне чи інше сп’яніння.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Постанова передбачає, що огляд на місці зупинки автомобіля мають проводити під відеозапис, а якщо неможливо зробити відеозапис — необхідно залучити двох свідків. Матеріали відеозапису обовʼязково долучають до протоколу про адміністративне правопорушення.

В Україні із серпня змінили порядок отримання водійського посвідчення. Майбутні водії можуть обрати автошколу, прослухати там теоретичний курс лекцій та отримати свідоцтво про проходження теоретичної підготовки. Воно діятиме один рік. Внутрішнього теоретичного іспиту більше не буде. Його водії складатимуть у будь-якому сервісному центрі МВС. Для практичних занять можна обрати будь-яку автошколу в бажаному місті. А після навчання — скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв в автошколі, яке буде чинним два роки. Потім у будь-якому сервісному центрі МВС можна буде скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.