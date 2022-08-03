В Україні водійські посвідчення отримуватимуть за новими правилами. Що змінилося?

Після теоретичного курсу в автошколі українці не складатимуть у ній одразу практичний і теоретичний іспит.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Майбутні водії можуть обрати автошколу, прослухати там теоретичний курс лекцій та отримати свідоцтво про проходження теоретичної підготовки. Воно діятиме один рік.

Внутрішнього теоретичного іспиту більше не буде. Його водії складатимуть у будь-якому сервісному центрі МВС.

Для практичних занять можна обрати будь-яку автошколу у бажаному місті. А після навчання — скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке буде чинним два роки.

Потім у будь-якому сервісному центрі МВС можна буде скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.