В Антарктиді колонію пінгвінів знайшли за слідами екскрементів на супутникових знімках

В Антарктиді завдяки супутниковим знімкам знайшли раніше невідому колонію імператорських пінгвінів. Їх виявили завдяки посліду, який фарбує лід — науковцям вдалося зафіксувати його сліди раніше, ніж самих пінгвінів.

Про це пише Live Science.

Офіцер з географічної інформації Британської антарктичної служби (BAS) Пітер Фретвелл виявив нову колонію у грудні 2022 року, але оголошення про неї відклали до Дня поширення інформації про пінгвінів, який відзначають щорічно 20 січня.

Фретвелл вивчав танення льоду на фотографіях із двох супутників Європейського космічного агентства Copernicus Sentinel-2, коли помітив послід імператорських пінгвінів.

Copernicus Sentinel-2 / BAS

«Я бачив щось схоже на дуже маленьку коричневу пляму на льоду», — розповів він. Ось як це виглядало:

Висока роздільна здатність супутникових знімків дозволила роздивитися окремих імператорських пінгвінів — вони виглядали як крихітні точки. Їх порахували та визначили, що ця колонія налічує приблизно тисячу дорослих птахів або 500 пар із дитинчатами.

Copernicus Sentinel-2 / BAS

Колонії імператорських пінгвінів часто віддалені, їх важко досліджувати. Але за останні 15 років завдяки супутниковим знімкам берегової лінії Антарктиди знайшли 15 поселень цих птахів. Ці дослідження показали, що імператорських пінгвінів в Антарктиді може бути на 20% більше, ніж передбачалося раніше.