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Сили оборони за добу ліквідували майже 800 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 19 січня російська армія втратила вбитими ще 770 солдатів. Загалом за 331 день вторгнення росіяни недорахувалися 119 300 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 3 139 танків (+3 за минулу добу);
  • 6 241 бойова броньована машина (+10);
  • 2 129 артилерійських систем (+7);
  • 442 РСЗВ;
  • 220 засобів ППО;
  • 287 літаків;
  • 277 гелікоптерів;
  • 1 886 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+4);
  • 749 крилатих ракет;
  • 17 кораблів/катерів;
  • 4 903 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
  • 190 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Марʼїнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.