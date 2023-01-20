WP: Директор ЦРУ минулого тижня таємно відвідав Київ

Очільник Центрального розвідувального агентства США Вільям Бернс наприкінці минулого тижня таємно приїздив до Києва. Він обговорював з українською владою плани росії на найближчий час.

Про це пише The Washington Post.

Це перший візит Бернса до Києва у 2023 році та третій з початку повномасштабної війни. Керівник американської розвідки їздив до Києва у жовтні та листопаді. Один з його візитів випав на день чергового російського масованого ракетного обстрілу України.

Під час зустрічі представники України були більш занепокоєні тим, як довго триватиме військова допомога США на тлі перемоги республіканців на виборах до Палати представників. Бернс запевнив, що підтримка з боку Конгресу лишається стійкою, а вже виділених грошей вистачить щонайменше до липня-серпня 2023 року.