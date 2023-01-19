RMF FM: Угорщина заблокувала €500 млн на зброю для України

Угорщина заблокувала сьомий транш фінансової допомоги Євросоюзу на озброєння для України.

Про це повідомляє RMF FM із посиланням на неназваного дипломата ЄС.

Йдеться про близько €500 млн з Фонду миру, з якого країни ЄС фінансують летальну зброю та засоби захисту для України.

Однак країни Євросоюзу налаштовані тиснути на Будапешт під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Досі Угорщина, яка сама не постачає зброю Україні, утримувалася від голосування під час ухвалення рішень щодо наступних траншів.

Дипломатів ЄС обурює угорське вето, бо воно не має жодного обґрунтування.

Видання пише, що ЄС має «план Б», як і у випадку з блокуванням макрофінансової допомоги. Тоді ЄС ухвалив правовий акт, який дозволив би доставити цю допомогу в обхід Угорщини, і цього було достатньо, щоб Угорщина поступилася.

Якщо Будапешт не відмовиться від свого вето на підтримку зброї для України, ЄС може повторно ухвалити це рішення.

«Невеликій проросійській державі, яка має винятки зі всіх санкцій, важко диктувати позицію всьому ЄС», – заявив журналістам дипломат ЄС.