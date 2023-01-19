Європарламент підтримав резолюцію із закликом про створення міжнародного трибуналу для путіна і керівництва росії та Білорусі

Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом створити міжнародний трибунал для керівництва росії та Білорусі за агресію проти України.

Про це пише пресслужба Європарламенту.

За це рішення проголосували 472 депутати, 19 були проти, а 33 утрималися.

Європарламент у резолюції вимагає притягнути до відповідальності керівництво росії та Білорусі за злочин агресії та воєнні злочини в Україні. Документ закликає Євросоюз спільно з Україною працювати над створенням міжнародного трибуналу для засудження росії та її союзників.

«Точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, але депутати Європарламенту наголошують, що він повинен мати юрисдикцію для розслідування не лише щодо володимира путіна та політичного і військового керівництва Росії, але також щодо Олександра Лукашенка та його поплічників у Білорусі», — зазначили европарламентарі.

У резолюції вказано, що такий трибунал має бути заснований на міжнародній угоді між країнами-однодумцями, за підтримки Генеральної Асамблеї ООН. Водночас сама резолюція не є обовʼязковою до виконання і має статус заклику чи рекомендації.