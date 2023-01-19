Мета обстрілів росіянами інфраструктури ― зробити війну якомога дорожчою. Провідні медіа світу про війну 18 січня

Прояснити останні рішення росії у війні спробувало видання The New Yorker. Його журналіст поспілкувався з Робом Лі з американського Інституту дослідження міжнародної політики й експертом з росії. Ось головні тези цієї розмови. Нещодавно призначеному керівником вторгнення в Україну очільнику російського Генштабу Валерію Герасимову приписують розробку провального плану повномасштабної війни. Однак, хоч він і був явно причетний до його розробки, навряд чи захоплення Києва за три дні й погана підготовка російських військ до вторгнення ― його ідея. Швидше за все, початковою кампанією керувала ФСБ, яка змусила військових підпорядковуватись побажанням путіна й спецслужб. Герасимов не міг опиратись абсурдним рішенням, які суперечать навіть тим воєнним доктринам, які він сам розробляв. Можливо, зараз він отримав більше свободи дій, тож є ризик, що він виявиться ефективнішим. Хоча, можливо, Герасимова поставили лише для того, щоб збалансувати тандем Сергія Суровікіна та Віктора Пригожина: керівник «вагнерівців» та ексочільник «спецоперації» фактично грали в одні ворота, опонуючи значній частині армії. Тобто перетасовка могла відбутися суто через боротьбу центрів впливу на фоні воєнних невдач.

― Конфлікти «ПВК Вагнера» та російського Міноборони почались іще в Сирії, коли, заздрячи успіхам бойовиків Пригожина, Шойгу почав виділяти їм менше зброї та провізії. Однак у найманців є одна перевага: ще на Близькому Сході й в Африці вони набили руку на швидкому рекрутингу й можуть швидко поповнювати ряди військових ― нехай навіть і на рівні «гарматного мʼяса» з зеків. Це робить їх корисними в моменті, адже офіційна російська система військкоматів оперативно та якісно мобілізувати військових виявилась не в силі. Поряд із тим, перспективи «вагнерівців» погіршує любов Пригожина до публічності. Він так часто зʼявляється на фронті, що в рядового росіянина може скластися враження, що «кухар путіна» і є головною людиною, яка зараз відповідає за війну, вважає Лі;

― масовані удари росіян по українській інфраструктурі не зломили волю народу до опору, однак це могло виявитись не єдиною їхньою ціллю. Інша ціль, якої вдалося досягти ― це зробити війну дорожчою як для України, так і для її союзників. Тепер шкода, завдана економіці України, стала істотнішою, вести бізнес тут тепер важче, ніж ще у вересні, а союзники мають додатково витрачатися на комплекси ППО та генератори й комплектуючі для української енергосистеми;

― танки потрібні Україні для наступу на відносно добре захищені ворожі позиції ― однак це далеко не єдина умова успішного відвоювання територій. Потрібні ще далекобійні снаряди, ще більше засобів ППО, а також добра координація між різними видами військ та операторами нової зброї. Успіх України значною мірою залежатиме від того, наскільки ЗСУ вдасться отримати всю цю зброю до весни та опанувати її;

― світ розраховував, що повномасштабне вторгнення росії відбуватиметься за тим самим сценарієм, що і вторгнення росіян у Грузію в 2008 році, тільки з більшою кількістю військ та воєнної техніки. Насправді ж кампанія лютого-квітня більше нагадувала радянське вторгнення в Чехословаччину в 1968 році чи в Афганістан у 1979-му. Окупанти виходили з того, що для підкорення країни не обовʼязково знищувати її армію: відносно дружня офіційна влада й висока кількість колаборантів зроблять це необовʼязковим. У Грузії Кремль розумів, що зустрічати росіян із квітами там ніхто не буде, й діяв жорстко від початку. В Україні чомусь сподівався на мʼякотілість ― і це стало одним із головних сюрпризів для західних аналітиків і, ймовірно, головною причиною поразки росії.

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