У Норвегії знайшли нове родовище — там від 2 до 11 мільярдів кубометрів газу

Енергетична компанія Equinor знайшла велике родовище газу на шельфі в Норвезькому морі.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Поклади родовища містять від 2 до 11 мільярдів кубометрів газу. Це перше відкриття, яке зробили на норвезькому континентальному шельфі у 2023 році, а також перші свердловини, які пробурили по ліцензії на видобуток, яку Equinor отримала у 2020 році.
Розвідувальні свердловини у Норвезькому морі пробурили установкою Deepsea Stavanger. Родовище розташоване неподалік від діючої газовидобувної інфраструктури, тож його можуть ввести в експлуатацію достатньо швидко.
- У 2022 та 2023 роках уряд Норвегії виділить на допомогу Україні 10 мільярдів норвезьких крон (приблизно $976 мільйонів). З них два мільярди норвезьких крон (близько $195 мільйонів) витратять на закупівлю газу.
- Від 1 листопада 2022 року Норвегія підвищила рівень бойової готовності своїх збройних сил у відповідь на війну росії проти України. Також країна посилила патрулювання на морі.