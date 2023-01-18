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На Алясці білий ведмідь убив двох людей

Автор:
Анна Холоднова
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У Сполучених Штатах білий ведмідь убив жінку та хлопчика у віддаленому селі штату Аляска.

Про це пише Associated Press.

Поліція штату Аляска повідомила, що отримала повідомлення про напад о 14:30. Білий ведмідь проник у село Уельс та переслідував кількох жителів, а потім вбив жінку та маленького хлопчика. Імен загиблих не розголошують.

Після інциденту місцевий житель застрелив тварину.

  • Уельс — маленьке село на Алясці з населенням близько 150 людей. У 1990 році білий ведмідь убив людину північніше від Уельсу, в селі Пойнт-Лей. Пізніше біологи заявили, що у тварини були ознаки голоду.
  • У серпні 2022 року на островах Шпіцберген у Норвегії білий ведмідь напав на кемпінг. Одна жінка отримала поранення.