На Алясці білий ведмідь убив двох людей

У Сполучених Штатах білий ведмідь убив жінку та хлопчика у віддаленому селі штату Аляска.

Про це пише Associated Press.

Поліція штату Аляска повідомила, що отримала повідомлення про напад о 14:30. Білий ведмідь проник у село Уельс та переслідував кількох жителів, а потім вбив жінку та маленького хлопчика. Імен загиблих не розголошують.

Після інциденту місцевий житель застрелив тварину.