У Норвегії білий ведмідь напав на кемпінг та поранив туристку

На островах Шпіцберген у Норвегії білий ведмідь напав на кемпінг. Одна жінка отримала поранення.
Про це повідомляє Associated Press.
Французька туристка, імʼя якої не називають, була учасницею туристичної групи з 25 людей, які отаборилися в центральній частині архіпелагу Шпіцберген. Кемпінг облаштували навпроти фіорду біля Лонгʼїру — найпівнічнішого у світі поселення з населенням понад тисячу жителів.
Повідомлення про напад ведмедя надійшли вранці близько 8:30, шеф місцевої поліції Стайн Олав Бредлі вилетів на місце події на гелікоптері.
«Француженка отримала травму руки. По білому ведмедю стріляли, його відігнали», — сказав він.
Він додав, що білого ведмедя поранили і «люди на місці обдумують, що з ним робити».
Постраждалу гелікоптером доставили до лікарні в Лонґїрі. Газета Арктичного архіпелагу Svalbardposten повідомила, що жертвою стала жінка 40 років. За словами представника місцевої лікарні Сольвейга Якобсена, вона отримала легкі поранення.
- Влада попереджає гостей арктичного архіпелагу Шпіцберген, які вирішили спати на відкритому повітрі, про те, що вони повинні носити вогнепальну зброю. Від 70-х років білі ведмеді вбили на островах архіпелагу щонайменше пʼятьох людей. Востаннє це сталося у 2020 році. Тоді через напад ведмедя загинув 38-річний голландець.
- У 2015 році білий ведмідь витягнув чеського туриста з його намету, вчепившись пазурами в спину чоловікові, тварину відігнали пострілами. Пізніше влада знайшла та вбила ведмедя.