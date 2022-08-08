У Норвегії білий ведмідь напав на кемпінг та поранив туристку

На островах Шпіцберген у Норвегії білий ведмідь напав на кемпінг. Одна жінка отримала поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

Французька туристка, імʼя якої не називають, була учасницею туристичної групи з 25 людей, які отаборилися в центральній частині архіпелагу Шпіцберген. Кемпінг облаштували навпроти фіорду біля Лонгʼїру — найпівнічнішого у світі поселення з населенням понад тисячу жителів.

Повідомлення про напад ведмедя надійшли вранці близько 8:30, шеф місцевої поліції Стайн Олав Бредлі вилетів на місце події на гелікоптері.

«Француженка отримала травму руки. По білому ведмедю стріляли, його відігнали», — сказав він.

Він додав, що білого ведмедя поранили і «люди на місці обдумують, що з ним робити».

Постраждалу гелікоптером доставили до лікарні в Лонґїрі. Газета Арктичного архіпелагу Svalbardposten повідомила, що жертвою стала жінка 40 років. За словами представника місцевої лікарні Сольвейга Якобсена, вона отримала легкі поранення.