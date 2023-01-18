Meta може скасувати заборону на оголені жіночі груди у Facebook та Instagram. Коли це станеться?

Наглядова рада компанії Meta закликала переглянути правила, які забороняють зображення жінок з оголеними грудьми у Facebook та Instagram.
Про це пише The Guardian.
У рішенні від 17 січня наглядова рада — група вчених, політиків і журналістів, які консультують компанію щодо політики модерації контенту — рекомендувала Meta змінити стандарт спільноти щодо оголеного тіла та сексуальної активності дорослих.
Таке рішення ухвалили після того, як Facebook видалив дві публікацій з облікового запису трансгендерної небінарної пари зі США, яка позувала топлес та збирала гроші на операцію. Пара оскаржила рішення Мета, і Facebook зрештою відновив дописи.
Правління виявило, що політика Meta «базується на бінарному погляді на стать і різницю між чоловічим і жіночим тілом» та не враховує інтерсексуальних, небінарних і трансгендерних користувачів.
«Meta вітає рішення ради в цій справі», — заявив представник компанії. Відтепер у Meta є 60 днів, щоб публічно відповісти на рекомендації наглядової ради.
- У травні 2021 року компанія Facebook створила раду, яка вирішуватиме суперечки щодо модерації контенту в її соцмережах. До складу ради увійшли журналісти, активісти та юристи, які займаються питаннями свободи слова. Серед них — колишня премʼєр-міністр Данії Хелле Торнінг-Шмідт, єменська правозахисниця і лауреат Нобелівської премії миру 2011 року Тавакуль Карман і колишній головний редактор The Guardian Алан Русбріджер. Загалом до ради увійшли 40 людей.
- Instagram і Facebook блокують будь-яке зображення жіночих сосків. При цьому можна постити рубці після операцій або як жінка годує грудьми — соцмережі дозволили це у 2014 році.
- За хештегом #FreeTheNipple (волю соскам) у соцмережі можна знайти сотні фотографій із жіночими сосками. Кампанію на захист жіночих сосків в Instagram підтримували багато знаменитостей, зокрема Ріанна та Майлі Сайрус.