Банк monobank запускає роботу в Польщі

Банк monobank виходить на польський ринок. Там вже відкрили попереднє замовлення.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Проєкт матиме назву stereo by mono. Він не буде відрізнятися від українського monobank і орієнтуватиметься насамперед на українців у Польщі.

«За різними оцінками, у Польщі перебувають близько 3 мільйонів українців. Ми розраховуємо насамперед на них, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу», — зазначив Гороховський.

Служба підтримки нового банку спілкуватиметься українською, у ньому можна буде дистанційно реєструватися через «Дію». Також всі перекази в Україну будуть безкоштовними.

Для реєстрації буде потрібний польський PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення). Офіційно проєкт планують запустити вже цього кварталу.