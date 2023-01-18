Екскомандира «Вагнера», який втік до Норвегії, допитає воєнна поліція

Поліція Норвегії хоче допитати колишнього командира одного з підрозділів «ПВК Вагнера» Андрія Медведєва, який втік з росії та попросив політичного притулку в Норвегії.

Національна служба кримінальних розслідувань Норвегії, яка спільно з Міжнародним кримінальним судом бере участь у розслідуванні воєнних злочинів в Україні, заявила, що підтримує звʼязок з Андрієм Медведєвим та його норвезьким адвокатом і «хотіла б провести його допит найближчим часом».

Медведєв має статус свідка, уточнили в поліції.

Російське видання «Медуза» пише, що Медведєв був командиром підрозділу, до якого входив Євген Нужин — найманець «Вагнера», чию страту кувалдою зафіксували на відео, що зʼявилося в мережі в листопаді.

Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що Медведєв перейшов кордон з Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області. Це вперше від початку вторгнення з росії до Європи зумів втекти колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної групи «Вагнера». При цьому він погодився свідчити та викривати засновника ПВК Євгена Пригожина.

За словами Осєчкіна, Медведєв був свідком багатьох страт і позасудових розправ з боку служб Пригожина, які ті чинили щодо людей, які відмовлялися йти на війну проти України.

Після виходу Медведєва з «Вагнера» сам Пригожин та його служба безпеки намагались його затримати. Медведєв побоювався, що його можуть стратити.