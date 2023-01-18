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Сили оборони ліквідували ще понад 800 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 17 січня російська армія втратила вбитими ще 820 солдатів. Загалом за 329 днів вторгнення росіяни недорахувалися 117 770 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 3 130 танків (+9 за минулу добу);
  • 6 225 бойових броньованих машин (+10);
  • 2 107 артилерійських систем (+4);
  • 442 РСЗВ;
  • 220 засобів ППО;
  • 287 літаків (+1);
  • 276 гелікоптерів;
  • 1 876 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+4);
  • 749 крилатих ракет;
  • 17 кораблів/катерів;
  • 4 889 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+12);
  • 190 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Марʼїнка і Побєда на Донеччині.