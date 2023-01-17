ЗМІ: Близько 200 депортованих з Херсонщини українців перебувають біля російського Туапсе

Біля російського міста Туапсе опинилися понад 200 депортованих жителів Херсонської області.

Про це пише російське видання «Верстка».

Мешканців Херсонщини евакуювали на початку листопада минулого року до оздоровчого комплексу «Прометей» в селі Небуг неподалік від Туапсе. «Нас буквально кинули в транспорт, ми забирали лише те, що встигли вихопити з дому. Бігли по калюжах крови», — каже вона. Транзитом через Генічеськ, де з кінця осені базується проросійська адміністрація Херсонської області, їх доправили під Туапсе.

Жителі звернулися до російської влади і скаржаться на погані умови утримання та затримку з виплатами обіцяної окупантами матеріальної допомоги. Також вони скаржаться на неможливість оформити документи та погрози з боку керівництва санаторію їх виселити.

Серед тих, хто перебуває у «Прометеї» — родина глухих, а також хворі люди похилого віку, а також, за словами одного з жителів, «півсотні багатодітних циган», які також чекають виплати та документів.