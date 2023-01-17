Apple представила нові процесори М2 та ноутбуки Macbook Pro на їхній базі

Компанія Apple представила нові процесори М2 Pro та М2 Max. Також компанія показала ноутбуки MacBook Pro на базі новинок.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Пропускна здатність M2 Pro становить 200 ГБ/с — вдвічі більше, ніж у M2 з обʼємом спільної памʼяті до 32 ГБ. У M2 Max пропускна здатність становить 400 ГБ/с, об’єм спільної пам’яті — до 96 ГБ.

У нових MacBook Pro час автономної роботи становить до 22 годин, вони оснащений розʼємом HDMI, який підтримує роботу дисплеїв з роздільною здатністю 8K з частотою до 60 Гц і дисплеїв з роздільною здатністю 4K і частотою до 240 Гц. Дисплей — Liquid Retina XDR, є двох розмірів — 14 і 16 дюймів. Також MacBook Pro отримав камеру FaceTime HD з роздільною здатністю 1080p.

Обидва ноутбуки на нових процесорах вже доступні для попереднього замовлення, вони надійдуть у продаж 24 січня. Ціна 14-дюймового MacBook Pro з M2 Pro починається від $1 999, а 16-дюймового MacBook Pro з M2 Pro – від $2 499.

Також компанія показала новий компʼютер Mac mini. Він також отримав процесори M2 і M2 Pro. Модель M2 оснащена двома розʼємами Thunderbolt 4 і підтримує до двох дисплеїв. Модель M2 Pro має чотири порти Thunderbolt 4 і підтримує до трьох дисплеїв. Крім того, модель M2 Pro може підтримувати один дисплей з роздільною здатністю 8K. Пристрої також надійдуть у продаж 24 січня, їхня стартова вартість — $599.