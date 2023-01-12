Apple може випустити Macbook із сенсорним екраном. Засновник компанії Стів Джобс був проти такого рішення

Компанія Apple може додати сенсорні екрани у компʼютери Macbook.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, компанія вперше серйозно розглядає можливість виробництва Mac з сенсорним екраном. Засновник Стів Джобс раніше називав такий крок «ергономічно жахливим». Наразі рішення ще не прийняте, тож плани Apple можуть змінитися.

Понад десять років компанія стверджувала, що сенсорні екрани погано працюють на ноутбуках, і що iPad є кращим варіантом техніки із сенсорним інтерфейсом. Apple також стурбована тим, що компʼютери Mac із сенсорним екраном можуть негативно вплинути на продажі iPad.

Але конкуренти все частіше додають сенсорні екрани в комп’ютери, змушуючи Apple робити те саме. В останні роки Mac приносив компанії більші прибутки, ніж iPad, тож Apple прагне зберегти свою лінійку комп’ютерів якомога привабливішою.

Анонімні джерела Bloomberg стверджують, компанія може випустити свій перший Macbook Pro із сенсорним екраном у 2025 році.

Очікують, що перший сенсорний MacBook Pro від Apple збереже традиційний дизайн та матиме стандартний трекпад і клавіатуру. Але екран ноутбука підтримуватиме сенсорне введення та жести — так само, як iPhone та iPad.

Apple також планує перевести дисплеї MacBook Pro на органічні світлодіоди або технологію OLED. Ці екрани мають покращену яскравість і колір. Телефони iPhone та годинники Apple Watch уже працюють з OLED, а Mac поки що використовує рідкокристалічні дисплеї.

Покійний співзасновник Apple Стів Джобс говорив, що ідея змусити користувачів комп’ютерів доторкнутися до вертикального екрана «не працює».

«Поверхні, які управляються дотиком, не хочуть бути вертикальними. Через тривалий період часу ваша рука захоче відпасти», — сказав він у 2010 році.

Наступник Джобса Тім Кук дотримувався такої ж позиції. У 2012 році він сказав, що поєднання планшетів і ноутбуків від Microsoft еквівалентно поєднанню тостера з холодильником.