Система «Трембіта» фіксуватиме запити персональних даних українців, а «Дія» — сповіщатиме про них

Кабінет міністрів затвердив новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі «Трембіта» та підключення до неї.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
«Трембіта» функціонує з 2020 року та дозволяє органам влади отримувати дані з державних реєстрів. У майбутньому ця система фіксуватиме кожен випадок, коли хтось переглядає персональні дані українців, а додаток «Дія» — надсилатиме сповіщення про це. «Так ви знатимете, що певний орган чи установа перевіряє вашу інформацію», — повідомило міністерство.
- У листопаді 2020 року повідомлялося, що Європейський Союз виділить Україні €25 мільйонів фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації. Кошти мали піти на розробку інфраструктури для електронного управління, модернізацію державних е-послуг і розробку послуг на порталі «Дія», продовження підключення основних реєстрів до системи обміну даними «Трембіта», а також на розробку загальнодержавного персонального ідентифікатора — цифрового посвідчення особи і реєстра адрес реєстрації місця проживання громадян.