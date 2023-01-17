Система «Трембіта» фіксуватиме запити персональних даних українців, а «Дія» — сповіщатиме про них

Кабінет міністрів затвердив новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі «Трембіта» та підключення до неї.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Трембіта» функціонує з 2020 року та дозволяє органам влади отримувати дані з державних реєстрів. У майбутньому ця система фіксуватиме кожен випадок, коли хтось переглядає персональні дані українців, а додаток «Дія» — надсилатиме сповіщення про це. «Так ви знатимете, що певний орган чи установа перевіряє вашу інформацію», — повідомило міністерство.