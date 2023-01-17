Мінцифри: У «Дії» повісток не буде, а розробку електронного військового квитка ще не починали

Міністерство цифрової трансформації наразі навіть не розпочинало розробку електронного військового квитка, а про надсилання повісток у застосунку «Дія» і зовсім не йдеться.

Про це в інтервʼю Liga.net розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

«Поки ми не в процесі розробки електронного військового квитка. Зараз це відкрите питання з Міноборони — коли ми розпочнемо цей проєкт, якими будуть його деталі тощо», — зазначив він.

За його словами, реєстри військовозобовʼязаних існують, але є питання до актуальності всіх даних.

«Вони актуальні щодо тих людей, хто змінював місце реєстрації або служив після 2014 року. Був план з наповнення реєстрів. Останніми роками відбувався перехід від паперових до електронних форм даних про військовозобовʼязаних», — пояснив Мстислав Банік.

Він також додав, що якраз перед вторгненням Мінцифри запускало електронну зміну місця реєстрації, і в цій послузі у нас відбувався обмін з реєстром. Однак під час воєнного стану військовозобовʼязані не можуть змінювати місце реєстрації, тому послуга після презентації на Diia Summit 8 лютого 2022 року зупинена і буде запускатися в дещо іншій формі.