Мер Первомайського на Харківщині запустив голосування про перейменування міста

Мер міста Первомайське в Харківській області Микола Бакшеєв повідомив про необхідність перейменувати місто. Він запустив збір пропозицій щодо нової назви.
Про це він написав у своєму Facebook.
Бакшеєв наголосив, що ця назва є більшовицькою та російськомовною, тому місто потрібно перейменувати.
«Сучасна російсько-українська війна і безневинна смерть мирного населення виключає присутність всього російсько-радянського у світогляді українців, тому зміна назви міста є на часі», — пояснив він.
Також мер зазначив, що ця назва не лише є радянською, а ще й складена із російських слів, а не українських.
Водночас він наголосив, що жодних фінансових витрат жителі міста не матимуть і переоформлювати документи їм не доведеться.