AliExpress дозволить покупцям з Європи оплачувати товари після доставки

Китайський ритейлер Alibaba дозволить покупцям у Європі оплачувати покупки з AliExpress після отримання товарів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Цей крок має збільшити глобальні продажі на фоні їхнього зменшення в Китаї.

Крім того, фінтех-компанія Splitit Payments Ltd. починає співпрацювати з Alipay Ant Group Co., щоб клієнтам AliExpress стала доступна опція відстрочки платежу. Послугу спершу запустять у Німеччині, Іспанії та Франції, а далі поширять на інші ринки.

Функція Pay After Deliveryдозволяє оплачувати товари частинами за допомогою кредитних карток.

Кількість замовлень, розміщених через AliExpress, знизилася у трьох останніх фінансових квартальних звітах Alibaba. Попит знизився через ослаблення євро стосовно долара США, зміни в податкових правилах Європейського Союзу та збої в ланцюзі поставок і логістиці, спричинені російською агресією в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення AliExpress перестав приймати замовлення в Україну через невизначеність роботи служб доставки. Однак із 15 червня 2022 року «Нова пошта» та «Укрпошта» відновили доставку посилок з маркетплейсу AliExpress.