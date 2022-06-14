«Нова пошта» та «Укрпошта» відновлюють доставку посилок з AliExpress

З 15 червня «Нова пошта» та «Укрпошта» знову доставлятимуть посилки з маркетплейсу AliExpress, повідомляють компанії у своїх релізах.

Від початку повномасштабного вторгнення AliExpress перестав приймати замовлення в Україну через невизначеність роботи служб доставки.

Гендиректор «Нової пошти Глобал» Юрій Беневитський каже, що до війни клієнти щодня замовляли близько 2,6 тонни товарів з AliExpress, тому цю можливість повернули, але не в усі регіони.

Поки що доступні тільки Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області.

Інші області поступово додаватимуть.