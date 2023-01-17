До кінця року в усіх поїздах Інтерсіті+ зʼявиться супутниковий інтернет Starlink

Упродовж 2023 року інтернет від Starlink зʼявиться в усіх поїздах «Інтерсіті+». Команда Мінцифри вже передала УЗ 450 терміналів. Наступного місяця обіцяють доставити ще одну партію.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Україна — найкраще місце для тестування нестандартних технологічних рішень. За 10 місяців повномасштабної війни українці проявили креативність і придумали десятки варіантів використання терміналів Starlink. Разом з головою правління «Укрзалізниці» Олександром Камишіним перевірили, як працює інтернет від терміналу в потязі», — зазначив він.