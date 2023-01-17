«Нафтогаз» запустив власний магазин із продажу приладів

Компанія «Нафтогаз» запускає власний магазин із продажу техніки. Там можна буде придбати різні газові прилади та іншу побутову техніку для дому.

Про це пише компанія у своєму Telegram-каналі.

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» залишається надійним постачальником блакитного палива для більшості українців. Як ніколи команда компанії розуміє, що сьогодні у кожного з нас спільна мета — зберегти тепло в домівках», — зазначили там.

Онлайн-магазин можна знайти за посиланням. На честь відкриття компанія оголосила знижки на деякі товари. У магазині можна придбати газові котли, колонки та плити, зарядні станції, генератори, кліматичну техніку, туристичне спорядження тощо