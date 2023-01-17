Супутникові знімки з Білорусі показали розгортання російських військ на одному з полігонів на півночі країни

На супутникових знімках білоруського полігону «Лепельський» можна помітити понад сотню одиниць військової техніки, а також наметове містечко для солдатів. Полігон розташований у Вітебській області, на півночі Білорусі.

Відповідні фото опублікувала білоруська служба «Радіо Свобода»,

На знімках від 6 січня можна побачити десятки БМП, танків і КамАЗів. Загальна кількість техніки — щонайменше 150 одиниць. Також у східних і західних частинах полігону розташовані два польові табори приблизно на 14 і 30 наметів.

На північ від полігону розташована залізнична станція «Заслонова», від неї через військове містечко та ліс йде дорога на полігон. На залізничному вокзалі можна побачити два ешелони з військовою технікою. Техніка розташована також біля гаражів.

Цей полігон одним із перших почав приймати російські війська після того, як у росії оголосили про початок мобілізації.