Олімпійські ігри 2026—2032 років безкоштовно транслюватимуть по всій Європі, за винятком росії та Білорусі

Олімпійські ігри 2026—2032 років транслюватимуться безкоштовно в 49 країнах Європи, за винятком росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету.

Зимова Олімпіада 2026 року пройде в Італії (Мілан ті Кортіна-д’Ампеццо), а літні Олімпіади 2028 та 2032 років — у Лос-Анджелесі (США) та Брісбені (Австралія) відповідно.

Країну, що приймватиме зимові Ігри-2030, ще не визначили — її оголосять у поточному році на 140-й сесії Міжнародного олімпійського комітету в Мумбаї.

МОК продав медіаправа на показ змагань Європейському мовному союзу та Warner Bros. Discovery. Кожен член ЄМС транслюватиме понад 200 годин літніх Олімпійських ігор та не менше 100 годин зимових по телебаченню, а також йтимуть радіотрансляції, прямі трансляції та репортажі.

До Союзу входять переважно медіакомпанії, які раніше транслювали Ігри на території своїх країн, зокрема Україна.