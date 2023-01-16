«Укрзалізниця» вперше після 17-річної паузи запустить пасажирський рейс Рахів — Валя-Вішеулуй

«Укрзалізниця» вперше після 17-річної паузи виконає пасажирський рейс на румунську станцію Валя-Вішеулуй.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін, оприлюднивши фото свого квитка.

Потяг № 753Л вирушить 18 січня з Рахова о 06:10 ранку і прибуде до румунського міста о 07:45.

Квитки на цей напрямок вже є в системі бронювання УЗ. Згідно з нею, поїзди ходитимуть двічі на день — вранці та вдень: ціни на 28 квитків у першому класі стартують від 300 грн, на 150 квитків у другому класі — від 181 грн.