SpaceX запустила місію Космічних сил США на ракеті-носії Falcon Heavy. Компанія показала відео пуску та приземлення прискорювачів

SpaceX успішно запустила свою надважку ракету-носій Falcon Heavy з військовим вантажем Космічних сил США.

Про це повідомляє Space.

Ракета вивела на геостаціонарну орбіту супутник звʼязку та ще пʼять дрібніших апаратів. SpaceX показала прискорене відео запуску та приземлення двох прискорювачів ракети.

Falcon Heavy складається з трьох модифікованих перших ступенів ракети-носія Falcon 9. Вони зʼєднані між собою. Верхня частина центрального ступеня несе корисне навантаження.

Важкі прискорювачі першого ступеня Falcon Heavy розроблені для багаторазового використання, як і у Falcon 9. Два з них 15 січня успішно повернулися на Землю. Центральний прискорювач був новим. Незабаром після старту він, як і планувалося, впав в Атлантичний океан. Полетіти повторно він не зможе.

Основним супутником цієї місії став Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2 (CBAS-2), який вивели на геостаціонарну орбіту приблизно за 35 700 км від Землі.